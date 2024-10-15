На старте продаж квартиры в «Лугометрии» стоят от 2,9 млн

15.10.2024 | 12:46

Группа компаний «Территория жизни» объявляет о старте продаж квартир второго строения ЖК «Лугометрия». Это первый дом, образующий двор «Ирис».

«Покупка квартиры на старте продаж - это отличное решение для желающих инвестировать средства в недвижимость. Именно в этот момент есть возможность купить квартиру по максимально выгодной цене. Большим преимуществом является и то, что квартиры сдаются с готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой», - пояснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Двор «Ирис» оформлен в оригинальной цветовой стилистике, создающей атмосферу покоя и комфорта. Предусмотрено несколько зон активности: спортивные и игровые площадки из экологичных и надежных материалов и с резиновым покрытием, места для отдыха, лаундж-зоны для работы на свежем воздухе, тренажеры для воркаута. Значимую площадь займут зеленые зоны с деревьями и кустарниками. В «Ирисе» также соблюдается концепция «двор без машин».

Есть несколько вариантов покупки жилья:

- по программе рассрочки * с платежом от 10 000 рублей на период строительства дома;

- по программе семейной ипотеки со ставкой от 6% ** на весь период кредитования с платежом от 14 063 рублей ***. В качестве первоначального взноса можно использовать сертификат на материнский капитал;

- за наличные средства.

Для желающих иметь более просторное жилье есть квартиры площадью 63,36 кв. м с ежемесячным платежом от 26 740 рублей ****. В них большие окна, просторная гостиная, предусмотрено место для гардеробной. Забронировать их можно, заполнив заявку по ссылке.

Весомым аргументом для покупки станет наличие новой версии готовой отделки «Все включено» Серия 25.

«В течение долгого времени мы изучили предпочтения и пожелания наших покупателей, чтобы иметь возможность улучшить наши решения. Итогом опросов и исследований стала новая версия готовой отделки, в которую включен ряд серьезных улучшений», - рассказала Оксана Маркова.

Застройщик добавил еврокарнизы для штор. Они выглядят незаметными для глаз, вписываются в любой интерьер, останется подобрать подходящие по цвету и фактуре шторы. При устройстве освещения использованы «теплые» точечные светильники, создающие уют. В комнатах установлены двери с повышенным уровнем шумоизоляции.

В оформление интерьера квартир «Ириса» внесены новые дизайнерские и цветовые решения. Изменен рисунок и оттенок плитки на полу и стенах ванной и туалетной комнат. Остаются основные элементы готовой отделки:

- ламинат светлых тонов;

- сантехника и санфаянс от брендовых производителей;

- флизелиновые обои под покраску;

- межкомнатные двери;

- пластиковые окна с высокой шумо- и теплоизоляцией;

- натяжные потолки с точечными светильниками;

- выключатели и розетки;

- стиральная машина.

В отделке застройщик использует оборудование признанных брендов: Torex, Jika, ESKO, Kommerling, Schneider Electric, de luxe, Dorff и других. Высокое качество материалов позволит долго не думать о ремонте в новой квартире.

Кухню органично дополняет собранный полноценный гарнитур со встроенной бытовой техникой российского бренда de luxe. В комплектацию входят варочная панель с четырьмя конфорками, мощная вытяжка и духовой шкаф с несколькими режимами готовки. А в квартирах большой площади дополнительно установлена вместительная посудомоечная машина. Все элементы гармонично сочетаются - это можно увидеть благодаря рум-туру.

В новых строениях представлены квартиры с европланировками. Комнаты можно легко обставить и декорировать, чтобы создать индивидуальное жилое пространство. Они адаптируются к меняющимся потребностям жильцов - легко изменить функционал и обстановку. К примеру, в просторной кухне-гостиной можно разместить как зону для гостей, так и рабочее пространство.

Молодая пара, Дарья и Егор, давно определились с жилым комплексом, в котором хотят приобрести квартиру. И они с радостью встретили новость о старте продаж.

«После прогулки по сданным дворам, после экскурсии с менеджером по шоурумам мы точно решили выбрать именно жилой комплекс «Лугометрия». Плюсом стало наличие готовой отделки, которая позволит без проблем заселиться в новую квартиру. Поэтому мы очень ждали возможности выгодно приобрести квартиру и оформить сделку по привлекательной цене на старте продаж», - рассказал Егор.

В шаговой доступности находится пешеходный бульвар с зонами для отдыха и прогулок, амфитеатром и самым большим в городе плейхабом. Объект протяженностью около двух километров соединит все дворы «Лугометрии» и станет центром притяжения жителей всего микрорайона.

Реализация проекта «Лугометрия» идет с соблюдением принципа создания «города в городе». В жилом комплексе будут созданы условия для комфортной жизни более чем 18 000 пензенцев.

Чтобы купить квартиру во дворе «Ирис» на старте продаж по выгодной цене, следует позвонить по телефону 203-000 или оставить заявку здесь. Подробности о других акциях - на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов. Их адреса:

- ул. 65-летия Победы, 29, режим работы - с 9:00 до 21:00;

- ул. Яшиной, 12, режим работы - с 9:00 до 21:00.

* В период проведения акции «Smart рассрочка» потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 25% стоимости приобретаемой квартиры в течение двух дней с момента проведения государственной регистрации договора; далее ежемесячный платеж должен быть таким, чтобы к моменту ввода дома сумма внесенных средств составляла не менее 30% от стоимости квартиры. Оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца до ввода дома в эксплуатацию.

При заключении договора рассрочки составляются два документа: агентский договор на ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ с застройщиком с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу. Подробности и суммирование с другими акциями следует уточнять при обращении в офис застройщика или по телефону 8(8412)203-000.

** Ставка 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - 6 млн руб. Валюта - рубли РФ.

Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет; либо с установленной категорией «ребенок-инвалид»; либо двоих или более детей, граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ПСК - 7,299–16,588%.

*** Указана стоимость 1-комнатной квартиры (32,95 кв. м, полная стоимость 2 932 550 рублей), расположенной в строении № 2 по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская.

Застройщик - ООО СЗ «Центр Недвижимости». Количество квартир по указанной цене ограничено, в акции участвует 10 квартир. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

**** Указана стоимость 2-комнатной квартиры (63,36 кв. м, полная стоимость 5 575 780 рублей), расположенной в строении № 2 по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская.

Застройщик - ООО СЗ «Центр Недвижимости». Количество квартир по указанной цене ограничено. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».