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Общество

Автолюбительнице должны выплатить 219 тысяч после ДТП с ямой на М-5

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Автолюбительнице, попавшей в яму на трассе в Нижнеломовском районе, должны выплатить более 200 000 рублей.

Авария случилась утром 21 января. Женщина ехала по М-5 на машине марки Mercedes Benz и угодила в выбоину. Автомобиль получил механические повреждения, его пришлось эвакуировать.

Владелица стала добиваться возмещения ущерба через суд. В иске она указала, что яма шириной 75 см, длиной 85 см и глубиной 15 см не соответствовала требованиям ГОСТа. Кроме того, на участке отсутствовали предупреждающие знаки.

Так как обязанность по содержанию данного отрезка лежит на ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства», то и ущерб женщина просила взыскать с него. Представитель учреждения с требованиями не согласился.

«Ленинский районный суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что имуществу автовладелицы причинен вред ввиду бездействия ответчика, который не принял меры по содержанию дороги общего пользования федерального значения», - сообщили в Пензенском областном суде.

В пользу водителя было решено взыскать 219 000 рублей. В эту сумму вошли затраты на ремонт автомобиля, вызов эвакуатора, экспертизу, оплату услуг представителя и госпошлину.

Ранее в Пензе суд обязал городское управление ЖКХ компенсировать ущерб автовладельцу, наехавшему на яму на улице Карпинского.

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