Коммунальщики должны возместить ущерб водителю, наехавшему на яму

29.08.2024 | 10:21

Суд обязал Управление ЖКХ Пензы компенсировать ущерб автовладельцу, машина которого получила механические повреждения из-за наезда на яму.

29 июля 2023 года мужчина двигался на автомобиле Volkswagen Passat по улице Карпинского и у дома № 106 наехал на выбоину в асфальте.

Инспектор ДПС составил акт о том, что на проезжей части вблизи канализационного люка имелась выбоина глубиной 20 см, шириной 140 см и длиной 180 см, при этом ограждающие и предупреждающие знаки отсутствовали.

У машины оказались повреждены правая передня телескопическая стойка, передний подрамник, шина правого переднего колеса, правый передний поперечный рычаг.

Водитель обратился в Ленинский районный суд, который взыскал в пользу истца более 110 тыс. рублей с Управления ЖКХ г. Пензы, ответственного за состояние дорог местного значения. В эту сумму входит возмещение причиненного ущерба и расходы, связанные с разбирательством.

Управление ЖКХ подало жалобу в вышестоящую инстанцию, но решение осталось прежним.

«Судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.