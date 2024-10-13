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Общество

Летний отпуск в этом году обошелся на 75% дороже, чем в 2022-м

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От летнего отдыха стали отказываться все больше россиян. О таком тренде рассказали исследователи ВЦИОМ, которые подвели итоги опроса о том, как граждане провели лето.

В 2023-м и 2024-м от отпуска отказались 35% и 33% респондентов. В предыдущие годы показатель был меньше - около 24%.

«Отдыхом этим летом чаще жертвовали: мужчины (39% vs. 28% женщин), россияне с плохим и очень плохим материальным положением (42%), а также работники коммерческих организаций (42% vs. 21% бюджетников)», - отметили исследователи.

Те же, кто решился на отпуск, отдохнули на даче или садовом участке (22% респондентов) или дома (21%).

Как показало исследование, туристов и любителей путешествовать меньше, чем «домоседов». Так, каждый седьмой опрошенный отдохнул в другом городе, селе России (14%), 8% выбрали курорты Краснодарского края, 4% отправились за границу, а 3% - в Крым.

Кроме того, респонденты отметили, что летний отдых стал заметно дороже.

«По оценкам российских путешественников, в этом году на одного отдыхающего в среднем пришлось потратить 67 394 рубля, что на 28 789 рублей, или рекордные 75%, больше в сравнении с 2022 годом и на 15% больше запланированных трат. Примечательно, что курорты Краснодарского края обошлись путешественникам дороже, чем поездка в другой город, село России (72 663 и 58 012 рублей с человека)», - пояснили исследователи.

Также в стране наблюдается еще один тренд: длительность летнего отпуска сокращается. Если в 2023-м россияне в среднем отдыхали 22 дня (на 8 дней меньше, чем в 2022-м), то в этом году продолжительность отпуска составила 20 дней. Это минимальный показатель за весь период наблюдений, то есть с 2019-го.

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