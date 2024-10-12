В Пензенской области вырастет штраф за глумление над флагом и гербом

12.10.2024 | 11:38

На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты рассмотрят вопрос об увеличении размера штрафов за нарушение порядка использования символов региона и муниципальных образований, а также за надругательство над ними.

Соответствующий законопроект размещен на сайте регионального парламента.

Сейчас за нарушение порядка использования герба, гимна Пензенской области, официальных символов муниципальных образований налагается административный штраф: на граждан - от 300 до 500 рублей, на должностных лиц - от 500 до 1 000 рублей.

Финансовое наказание предлагается ужесточить соответственно от 2 000 до 3 000 и от 5 000 до 7 000 рублей.

Надругательство над флагом, гербом области, официальным символом муниципалитета карается штрафом: для граждан - от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц - от 1 000 до 2 000 рублей. В случае принятия законопроекта его размер составит от 2 000 до 5 000 и от 5 000 до 10 000 рублей соответственно.

Кодекс об административных правонарушениях Пензенской области поясняет, что под надругательством понимаются «активные действия, выражающиеся в нанесении оскорбительных, циничных надписей, срывании, уничтожении или использовании герба, флага, иного официального символа таким способом, который по существу означает глумление и издевательство над этими символами».