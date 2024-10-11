В Пензе иностранец ждет отправки на родину после отравления наркотиком

11.10.2024 | 13:55

В Пензе осудили гражданина соседнего государства, отравившегося наркотиком. Он попал в больницу после употребления запрещенного вещества и теперь ждет отправки на родину.

31 июля мужчина принял наркотик в квартире и почувствовал себя плохо. Иностранца забрали в городскую больницу, где ему поставили диагноз «отравление неизвестным веществом» и провели химико-токсикологические исследования.

Позже было возбуждено дело об административном нарушении. Гость города во всем признался и раскаялся.

«Ему назначено наказание в виде ареста на срок 3 суток», - сообщили в Железнодорожном районном суде.

Затем мужчину выдворят за пределы Российской Федерации.