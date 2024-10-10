За 9 месяцев более 80 пензенских водителей скрылись с места ДТП

10.10.2024 | 10:43

В Пензенской области с января по сентябрь зарегистрировали 86 ДТП, после которых водители скрылись.

В этих авариях один человек погиб, 95 получили травмы различной степени тяжести, рассказали в областной Госавтоинспекции.

Скрывшихся водителей находят, им не удается избежать заслуженного наказания за преступную беспечность. В поисках помогают и установленные камеры видеонаблюдения, и активная позиция граждан.

«За оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 12 до 18 месяцев либо арест до 15 суток», - напомнили в ГАИ.

В регионе за месяц произошло несколько аварий, после которых водители скрылись. Так, вечером 2 октября на нерегулируемом переходе на улице Генерала Глазунова в Пензе неизвестный автомобилист сбил 17-летнюю девушку, ее госпитализировали.

7 октября на улице Олимпийской в Засечном водитель Ford Mustang задел несколько машин, а затем сбежал с места ДТП.