В Пензе продолжат отключать табло обратного отсчета на светофорах

10.10.2024 | 18:00

На светофоры в Пензе не вернут режим обратного отсчета. Он несовместим с их координированным и адаптивным управлением, которое с 2022 года внедряется в областном центре, сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

«Длительность фаз регулирования определяется исходя из текущей интенсивности движения транспортных средств. В частности, при отсутствии автотранспорта по одному направлению движения в течение 3-4 секунд происходит переключение разрешающего сигнала на запрещающий, при этом на других направлениях в значительной степени уменьшается время задержки», - пояснили в ведомстве.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы направлено на улучшение условий дорожного движения. Табло обратного отсчета отключают по мере оснащения светофоров необходимым оборудованием.

Так, его уже установили на ул. Терновского, Пушкина, Калинина, Кирова, Суворова, Захарова, Урицкого, Баумана, Луначарского, Володарского, Окружной и др.

Адаптивное управление ввели на перекрестках Терновского и Сухумской, Терновского и Петровской, Терновского и Ростовской, Терновского и Токарной, Максима Горького и Урицкого, Свердлова и Гоголя, Калинина и Свердлова.

«В текущем году выполнение работ по установке средств адаптивного управления светофорными объектами запланировано на 18 перекрестках (пр. Победы, пр. Строителей, ул. Гагарина, ул. Воронова, ул. Аустрина, ул. Тернопольская, ул. Металлистов и др.)», - добавили в ГБУ «Безопасный регион».