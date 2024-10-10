Сетевое издание|18+|Четверг|10 окт 2024|18:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе продолжат отключать табло обратного отсчета на светофорах

Печать
Telegram

На светофоры в Пензе не вернут режим обратного отсчета. Он несовместим с их координированным и адаптивным управлением, которое с 2022 года внедряется в областном центре, сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

«Длительность фаз регулирования определяется исходя из текущей интенсивности движения транспортных средств. В частности, при отсутствии автотранспорта по одному направлению движения в течение 3-4 секунд происходит переключение разрешающего сигнала на запрещающий, при этом на других направлениях в значительной степени уменьшается время задержки», - пояснили в ведомстве.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы направлено на улучшение условий дорожного движения. Табло обратного отсчета отключают по мере оснащения светофоров необходимым оборудованием.

Так, его уже установили на ул. Терновского, Пушкина, Калинина, Кирова, Суворова, Захарова, Урицкого, Баумана, Луначарского, Володарского, Окружной и др.

Адаптивное управление ввели на перекрестках Терновского и Сухумской, Терновского и Петровской, Терновского и Ростовской, Терновского и Токарной, Максима Горького и Урицкого, Свердлова и Гоголя, Калинина и Свердлова.

«В текущем году выполнение работ по установке средств адаптивного управления светофорными объектами запланировано на 18 перекрестках (пр. Победы, пр. Строителей, ул. Гагарина, ул. Воронова, ул. Аустрина, ул. Тернопольская, ул. Металлистов и др.)», - добавили в ГБУ «Безопасный регион».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте