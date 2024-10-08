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Общество

9 октября пензенцев ждет пасмурный и дождливый день

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В среду, 9 октября, в Пензенской области ожидается прохладный и дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Температура ночью будет держаться в пределах +10...+12 градусов, днем поднимется не выше +14...+16.

Ветер подует с северо-запада со скоростью до 13 метров в секунду.

Погода будет облачной. Ожидается небольшой дождь.

Ранее стало известно, что на этой рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием циклонического вихря.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

9 октября в народном календаре - Иоанн Богослов. Считалось, что если на Богослова выпал снег, то на Михайлов день (21 ноября) настанет настоящая зима.

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