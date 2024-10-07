07.10.2024 | 15:49

На начавшейся рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием циклонического вихря. Об этом предупредили синоптики.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Она предупредила, что ветер поменяет свое направление с южной четверти на северную и в регион начнет поступать более холодный воздух. В результате температурный режим существенно понизится.

Постепенно будет становиться все холоднее: если в начале недели уличные термометры покажут +22...+25, то в выходные днем ожидается только +8...+10, а ночью возможны заморозки.

В этом году осень на территории европейской части России, куда относится и Пензенская область, считается «сломавшейся». Весь сентябрь и в начале октября дневные температуры в большинстве случаев соответствовали бабьему лету.