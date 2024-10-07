Квартиры в ЖК «Ньютон» можно купить в рассрочку с первым взносом в 10%

07.10.2024 | 17:02

Жилой комплекс «Ньютон» - это проект бизнес-класса в центре Пензы. Здесь современные инженерные решения, такие как многоступенчатая система очистки воды, мультифункциональные стекла, система «Умный дом».

Стильные лобби с коворкингом, арома- и аудиодизайном, квартиры с предчистовой отделкой, высокими потолками, мастер-спальнями и гардеробными. Это действительно честный бизнес-класс, и в октябре на квартиры в ЖК «Ньютон» холдинг «Термодом» запустил беспроцентную рассрочку * с первым взносом от 10%.

Например, при покупке 1-комнатной квартиры площадью 52 кв. м первый взнос составит 650 тысяч рублей. Дальше клиент платит от 50 тысяч в месяц, а за 1 месяц до ввода дома вносит остаток.

Что важно: во-первых, это беспроцентная рассрочка, удорожания квартиры не происходит. Во-вторых, в любой момент можно перейти на ипотеку. В-третьих, цена зафиксирована. Если ожидается получение процентов по вкладу или продажа недвижимости, можно не бояться, что за это время новая квартира подорожает.

Узнать о ценах, действующих программах рассрочки, получить расчет по понравившейся квартире можно в офисах продаж холдинга «Термодом» или по номеру 8 (8412) 28-28-20.

* Рассрочка по указанному в новости объекту предоставляется застройщиком ЖК «Ньютон» - ООО СЗ «Ньютон», проектные декларации на https://наш.дом.рф. Первый взнос - от 10%. Остаток суммы - за 1 месяц до ввода дома в эксплуатацию. Ежемесячные платежи - от 50 000 рублей. Квартиры по программе рассрочки реализуются без удорожания. Предложение действительно для ограниченного перечня квартир. Страхование жизни и здоровья клиента на весь срок рассрочки обязательно. Право собственности регистрируется после подписания акта приема-передачи.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.