Уже в Пензе: автомобилистам презентовали новую Toyota LC 250

27.09.2024 | 09:30

На днях в «Тойота Центр Пенза» приехал долгожданный Land Cruiser 250 - сразу в двух модификациях: на бензиновом двигателе 2,4 и дизельном 2,8.

Первое, что бросается в глаза, - брутальный внешний вид, который кардинально отличает LC 250 от предшественника. Ну и в целом автомобиль получился крупнее 150-го: длина - 4 925 мм, ширина - 1 980 мм, клиренс - 205,3 мм, а размер колесной базы увеличился на 60 мм, до 2 850 мм.

Несмотря на внушительные габариты, машина стала еще более маневренной, потому что это первая Toyota с новым размыкаемым передним стабилизатором (SDM). Стабилизатор здесь выполняет важные функции, препятствуя крену при поворотах и тем самым улучшая управляемость.

Что касается технологий, то автомобиль оснащен системами Multi-Terrain Select (помощь при езде по бездорожью) и Multi-Terrain Monitor (помощь при движении по бездорожью с проекцией пространства под днищем). Также новый LC 250 имеет постоянный полный привод и понижающую передачу, которая позволит снизить частоту вращения колес при необходимости.

Находиться в салоне - одно удовольствие. Он не только вместительный, но еще и сделан с умом. Внутри - мультимедиа диагональю 12,3 дюйма с навигацией, камеры кругового обзора и мощная аудиосистема.

Автомобиль станет надежным помощником для тех, кто любит путешествовать по сложным маршрутам, выезжать с друзьями на рыбалку, активно проводить досуг.

Сейчас в Пензе есть только один официальный дилер - это «Тойота Центр Пенза» на Ульяновской, 91.

«Мы стараемся как можно чаще привозить интересные новинки в наш город, поэтому, если вы хотите познакомиться с новым «прадиком» лично, - звоните (8412) 23 88 88. Также вся информация о модели есть на нашем сайте clck.ru», - обратились к пензенцам представители дилерского центра.

Кстати, обслуживание дилер берет на себя, продолжая работать как официальный сервисный центр Toyota: проводить ТО, помогать с покупкой запчастей, делать кузовной ремонт, экономя время владельцам.

Реклама. Заказчик - ООО «Пенза-Авто», ИНН 5835071226, ОГРН 1075835001736.