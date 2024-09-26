В парке Сердобска высадят деревья в память участников СВО

26.09.2024 | 13:45

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Сердобский район и осмотрел благоустроенные общественные пространства райцентра.

В парке «Березовая роща» работы шли с весны 2023 года. Они велись на призовые деньги (85 млн рублей), которые Сердобск получил, став в 2022-м победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

В парке уложили плитку, установили светильники и малые архитектурные формы, обновили входную группу, обустроили новую сцену и 2 детские площадки. По словам главы администрации Сердобска Марины Ермаковой, когда «Березовую рощу» привели в порядок, число посетителей увеличилось почти в 1,5 раза.

Олег Мельниченко поддержал идею высадить в парке деревья в память об участниках СВО. С предложением увековечить ее таким образом в администрацию обратился участник спецоперации.

«Мы ему предложили территорию парка, у нас военная техника здесь представлена и есть место для высадки деревьев и установки арт-объекта. Он приезжал, посмотрел, ему очень понравилось», - рассказала Марина Ермакова главе региона.

Затем губернатор осмотрел сквер «Ясенки», который благоустраивают в рамках федерального пилотного проекта. «Спилены сухие деревья, выкорчеваны пни, установлены бордюры и подготовлена площадка под укладку плитки. В сквере появятся детская и спортивная площадки, скамейки и арт-объекты, установят фонари», - перечислили в пресс-службе областного правительства.

Работы планируют завершить до начала ноября.

В 2025 году благоустройство Сердобска продолжится. «У вас на следующий год проект «Сосновый бор - семейная аллея» будет реализовываться», - напомнил Олег Мельниченко Марине Ермаковой.

Сердобск получит на него более 90 млн рублей, так как снова стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Планируется, минимально вмешиваясь в существующий лесной массив, обустроить в нем пешеходно-велосипедные дорожки и скейт-площадку. Также собираются оформить входную зону.