В Городищенском районе отработали борьбу с террористами

24.09.2024 | 10:34

В Городищенском районе 19 и 20 сентября провели учения по борьбе с терроризмом. В них задействовали силы и средства, выделенные в регионе для этих целей.

По сценарию в область проникла группа диверсантов-разведчиков, они использовали самодельные взрывные устройства, отравляющие вещества, напали на полицейских и взяли заложников.

Задачей участников учений было предотвратить теракт, обезвредить преступников и освободить людей. Они оцепили территорию, блокировали членов диверсионной группы в здании, нейтрализовали их и спасли заложников.

«Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия подразделений региональных ведомств», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Ранее в регионе подвели итоги трехдневных учений Росгвардии. В них участвовали все подразделения областного управления силового ведомства.