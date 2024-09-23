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Общество

В Пензенской области подвели итоги трехдневных учений Росгвардии

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В Пензенской области завершились специальные учения сотрудников Росгвардии, направленные на обеспечение безопасности важных гособъектов и поиск условных преступников.

В Пензенской области подвели итоги трехдневных учений Росгвардии

Тренировки проходили в течение трех дней, в них участвовали все подразделения регионального управления силового ведомства.

В Пензенской области подвели итоги трехдневных учений Росгвардии

«Первая фаза учений началась с поиска незаконного вооруженного формирования. По легенде, преступники совершили разбойное нападение, затем скрылись в лесу вблизи одного из населенных пунктов. В кратчайшие сроки оперативным штабом был разработан план проведения спецоперации. Бойцы ведомства, используя новейшее вооружение, а также опираясь на свой богатый опыт, смогли оперативно выполнить поставленные задачи», - сообщили в пресс-службе управления.

В Пензенской области подвели итоги трехдневных учений Росгвардии

На втором этапе необходимо было штурмом освободить условных заложников. Спецназовцы использовали новые тактические приемы, среди которых досмотр периметра здания с помощью FPV-дронов.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Сергей Просяник, подводя итоги учений, отметил профессионализм и компетентность участников.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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