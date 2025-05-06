Общество

В Кузнецке отработали действия при угрозе теракта

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Сотрудники УФСБ России по Пензенской области провели в Кузнецке тактико-специальную тренировку. Базой для нее стала администрация Кузнецкого района.

В Кузнецке отработали действия при угрозе теракта

На учениях отрабатывались действия органов исполнительной власти при теракте или угрозе его совершения.

В Кузнецке отработали действия при угрозе теракта

Участники тренировки отточили тактику поведения при вооруженном нападении и захвате заложников, оцеплении и блокировании места, эвакуации граждан. Также были проведены аварийно-спасательные работы по минимизации последствий теракта.

В Кузнецке отработали действия при угрозе теракта

«Руководством и представителями органов власти закреплен на практике алгоритм действий при совершении террористического акта и взаимодействия с территориальными органами МВД России, МЧС России и ФСБ России», - подвели итоги в УФСБ России по Пензенской области.

В Кузнецке отработали действия при угрозе теракта

Антитеррористические учения проводятся в Пензенской области регулярно. Так, в ноябре и декабре 2024 года они проходили в Каменском районе, а в марте 2025-го - на базе школы № 1 имени Л. Б. Ермина в селе Засечном Пензенского района. В последнем случае в учениях применялась имитация взрывов.

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Источник — фото областного УФСБ РФ
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