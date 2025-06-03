В Лунинском районе обезвредили «террористов», прятавшихся в лесу

03.06.2025 | 09:34

В Пензенской области подвели итоги антитеррористических учений, которые прошли в Лунинском районе 29 и 30 мая.

Согласно легенде, диверсионно-террористическая группа напала на одно из предприятий региона, похитила взрывчатку и попыталась скрыться с места преступления.

Правоохранители оперативно начали розыск злоумышленников и их возможных пособников, поставили задачу нейтрализовать террористов, готовых применить взрывчатку.

«В рамках учения оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по оцеплению лесного массива, в котором скрылись преступники, их поиск и блокирование, эвакуация граждан, проживающих в непосредственной близости проведения антитеррористических мероприятий», - сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Пензенской области.

Всех условных преступников поймали и нейтрализовали. Участники учений получили дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, оценили уровень своей слаженности и межведомственного взаимодействия.