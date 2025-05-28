В двух районах области проведут учения со стрельбой и взрывами

28.05.2025 | 11:29

В Иссинском и Лунинском районах Пензенской области с 29 по 30 мая пройдут антитеррористические учения под руководством регионального оперативного штаба.

«Запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также авиационной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», - предупредили в пресс-службе областного УФСБ России.

Из-за этого 30 мая в селе Ломовка Лунинского района на время перекроют движение по участку дороги 58К-168 (пролегает между Пензой и Большим Вьясом).

«Просим граждан выбирать альтернативные пути передвижения», - обратилась к населению пресс-служба.

С 25 по 26 марта командно-штабные учения проводились в селе Засечном Пензенского района. Задействовались силы и средства для борьбы с терроризмом.