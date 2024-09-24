Аморальный образ жизни чуть не оставил молодого пензенца без авто

24.09.2024 | 12:29

29-летний пензенец решил не уплачивать штрафы за административные нарушения и чуть не лишился машины марки Toyota RAV4. Вспомнить о долгах его заставили приставы.

Горожанин вел аморальный образ жизни, нигде официально не работал, пил в общественных местах и дебоширил. На него было выписано 50 штрафов на сумму более 50 000 рублей.

«Судебный пристав-исполнитель неоднократно предпринимал попытки связаться с мужчиной с целью вручения требования о погашении задолженности, однако гражданин всячески избегал контакта с сотрудниками», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Тогда приставы обратили внимание на иномарку, зарегистрированную на пензенца. На машину наложили арест, а владельцу сообщили, что ее изымут и передадут на реализацию в счет погашения задолженности.

Только испугавшись за автомобиль, пензенец полностью уплатил все штрафы.

Это не первый случай, когда в страхе за транспорт жители Пензенской области выполняют требования приставов. Ранее в Пачелме мужчина накопил долги по кредитам на полмиллиона, а когда к нему пришли, попытался уехать на своем Lifan x60. Его остановили, а на машину наложили арест. Сельчанин испугался и расплатился по займам.