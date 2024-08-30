Житель Пачелмы в страхе за машину вспомнил о долгах

30.08.2024 | 21:29

Житель Пачелмы набрал кредитов, но не собирался возвращать деньги. Он накопил долги на полмиллиона, а когда к нему пришли, попытался сбежать.

«В рамках исполнительного производства судебным приставом была получена информация о том, что за должником зарегистрировано автомобильное средство. В связи с тем было принято решение о выезде по адресу регистрации должника», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Мужчина был дома и, увидев людей в форме, решил скрыться на своем Lifan x60. Но приставы не дали ему сбежать и наложили на машину арест.

Сельчанину объяснили, что самый простой способ избавиться от проблем - расплатиться по займам. Побоявшись остаться пешеходом, тот выполнил условие.

«Принятое им решение было правильным - долг погашен полностью и арест с автомобиля снят», - отметили в УФССП.

Ранее житель Никольского района не вернул кредит, взятый под 839,5%, но не понес никакого наказания: срок исковой давности вышел.