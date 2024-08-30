Сетевое издание|18+|Пятница|30 авг 2024|22:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Житель Пачелмы в страхе за машину вспомнил о долгах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель Пачелмы набрал кредитов, но не собирался возвращать деньги. Он накопил долги на полмиллиона, а когда к нему пришли, попытался сбежать.

«В рамках исполнительного производства судебным приставом была получена информация о том, что за должником зарегистрировано автомобильное средство. В связи с тем было принято решение о выезде по адресу регистрации должника», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Мужчина был дома и, увидев людей в форме, решил скрыться на своем Lifan x60. Но приставы не дали ему сбежать и наложили на машину арест.

Сельчанину объяснили, что самый простой способ избавиться от проблем - расплатиться по займам. Побоявшись остаться пешеходом, тот выполнил условие.

«Принятое им решение было правильным - долг погашен полностью и арест с автомобиля снят», - отметили в УФССП.

Ранее житель Никольского района не вернул кредит, взятый под 839,5%, но не понес никакого наказания: срок исковой давности вышел.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте