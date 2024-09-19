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Общество

В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о лосиных мухах и боррелиозе

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За весь период энтомологического наблюдения за территорией Пензенской области случаев заражения людей иксодовым клещевым боррелиозом от укусов лосиной мухи не установлено. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, отвечая на запрос портала PenzaInform.ru.

«При посещении леса, лесопарковых зон для защиты от нападения насекомых, в том числе лосиных мух, рекомендуется использовать репеллентные средства, носить одежду, максимально закрывающую все участки тела, обязательно - головной убор.

При укусе любого насекомого, в том числе лосиной мухи, в месте укуса возможно проявление аллергической реакции: зуд, покраснение, болезненность. Проявления укуса могут пройти сами в течение 2-3 дней. Если симптомы аллергической реакции не прошли либо стали нарастать, рекомендуется обратиться за консультацией в медицинское учреждение», - добавили в управлении.

Вопрос стал актуален из-за того, что лосиные мухи, или оленьи кровососки, как их еще называют, в последнее время активизировались в Пензенской области. Некоторых жителей региона беспокоит, что они могут оказаться переносчиками боррелиоза.

Лосиные мухи атакуют сейчас не только посетителей леса и жителей Заречного, но и тех, кто мирно прогуливается по пензенским паркам.

«Дожили, лосиные мухи уже в парке Белинского нападают на людей - только что снял с себя одну... Совсем озверели!» - написал 16 сентября на своей странице во «ВКонтакте» председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.

Он уточнил, что эти насекомые - эктопаразиты, самцы и самки питаются кровью теплокровных животных. «Основные хозяева оленьей кровососки в пензенских в лесах - косули, лоси, олени, кабаны... Могут нападать и на домашний скот...» - отметил Олег Полумордвинов.

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