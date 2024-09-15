В пензенских лесах нашли новых паразитов, переносящих боррелиоз

15.09.2024 | 12:22

В лесах Пензенской области появились лосиные мухи, которые также называются оленьими кровососками. Эти паразиты являются переносчиками боррелиоза наравне с клещами.

На лосиных мух пожаловались зареченцы. Опасные насекомые одолевают их в черте города.

«Почти каждый вечер гуляю в лесу на улице Любовина. На прошлой неделе едва зашла в лес, как на меня буквально стали нападать эти мухи. Стряхнуть их очень сложно, особенно с кожи. К тому же они стремятся сразу залезть в волосы на голове», - цитирует жительницу ЗАТО портал «Заречье сегодня».

По словам горожан, укус лосиных мух очень болезненный. От них не помогают репелленты. Активны паразиты днем. Как правило, они нападают на косуль, лосей, кабанов, питаясь их кровью.

Председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов порекомендовал при походе в лес закрывать голову, надевать одежду с длинными рукавами, плотными манжетами, желательно без пуговиц. Лучше всего приобрести специальные костюмы-накидки.