Уточнены места установки укрытий в парке и на Центральном рынке

18.09.2024 | 10:49

В администрации Пензы уточнили места установки надземных модульных укрытий в парке Белинского и на Центральном рынке.

«Данный тип укрытий активно применяется в других регионах и хорошо себя зарекомендовал. Он предназначен для защиты людей в случае применения беспилотных летательных аппаратов», - пояснили в мэрии.

Первое такое укрытие поставили на набережной Суры у «Ростка» 13 сентября. Оно вмещает 10 человек.

Сообщалось, что до конца сентября подобные сооружения по решению Оперативного штаба в Пензенской области появятся еще в четырех местах: на Центральном рынке, в районе Фонтанной и Юбилейной площадей, в парке Белинского.

В администрации уточнили, что их разместят на остановке «Центральный рынок» и у входа в парк с улицы Карла Маркса.

По данным МЧС, конструкции рассчитаны на то, чтобы защитить людей от ударной волны, возникающей при взрыве: «Ударная волна является одним из поражающих факторов, в том числе и беспилотных летательных аппаратов. Поэтому одна из рекомендаций при нахождении здесь, которая позволяет минимизировать последствия, - занять сидячее положение, то есть сесть на корточки, и закрыть уши руками».

Надземные укрытия также установят в Нижнеломовском районе и Заречном.