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Общество

В Пензе начали устанавливать тестовые надземные укрытия

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По решению оперативного штаба в Пензе начали устанавливать надземные укрытия в общественных местах.

Всего до конца сентября их появится 5. В пятницу, 13-го числа, начали ставить первое - возле «Ростка» на набережной Суры.

«Такие укрытия установлены уже в других регионах. Мы устанавливаем 5 тестовых, проверяем конструкции, расчеты, как наши строители, за какой период времени могут эти конструкции изготовить», - сообщил замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев.

Разместить сооружения намечено также на территории Центрального рынка, Фонтанной площади на Московской, в парке Белинского и на Юбилейной площади.

«Граждан прошу отнестись спокойно: это тестовая установка. И прошу уважительно относиться к имуществу, содержать в чистом виде, не мусорить рядом. Объекты находятся под видеонаблюдением, смотреть за этим будут администрации районов», - добавил Ярослав Щигорев.

Начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения областного ГУ МЧС России Владислав Баранов уточнил, что модульные укрытия предназначены для защиты от поражающих факторов осколочно-фугасного воздействия, в том числе при применении БПЛА.

«Место для установки укрытия выбрано неслучайно. Набережная Суры является излюбленным местом жителей и гостей города. В случае возникновения опасности данное укрытие позволит сохранить жизнь и здоровье наших граждан», - пояснил он.

Владислав Баранов также подчеркнул, что конструкции данного типа активно применяются в других регионах страны и хорошо себя зарекомендовали.

Сотрудник МЧС пояснил, как нужно действовать в случае возникновения угрозы, оказавшись рядом с наземным укрытием.

«При включении сигналов гражданской обороны, в простонародье называемых электросиренами, необходимо принять меры, чтобы укрыться в этом помещении. Все элементарно: заходим, принимаем сидячее положение, которое позволит сэкономить место - тем самым наибольшее количество людей уместится в этом укрытии, - и находитесь там до сигнала отбоя воздушной тревоги», - рассказал он.

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