Пензенские хирурги спасли жизнь пациенту с разрывом стенки аорты

13.09.2024 | 18:41

Хирурги Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко провели редкую экстренную операцию на аорте 70-летнему пациенту.

Ранним утром выходного дня мужчину, ожидающего очереди на операцию в федеральный центр, доставила в приемное отделение скорая помощь.

В кратчайший срок практически все врачи отделения сосудистой хирургии прибыли в больницу. По словам лечащего врача Павла Батракова, у мужчины длительное время была аневризма (сильное расширение) брюшной аорты.

«Самое грозное осложнение при этой болезни - разрыв стенки аорты, при котором возникает катастрофическое кровотечение, что очень быстро приводит к гибели человека. Нашему пациенту планировалась установка стент-графта внутрь этой аневризмы через прокол в бедренных сосудах. Он обследовался и ждал очереди в федеральный кардиоцентр, но разрыв случился раньше», - рассказал врач.

Пациенту экстренно была выполнена открытая операция по протезированию расширенной разорванной брюшной аорты с переходом на бедренные сосуды.

Операция прошла успешно и спасла пожилому человеку жизнь. Пациент выписан из областной больницы домой с положительной динамикой, в удовлетворительном состоянии» - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.