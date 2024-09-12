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Общество

В Земетчинском районе памятник погибшим на войне пришел в упадок

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В селе Вяземка Земетчинского района памятник воинам, павшим на Великой Отечественной войне, находится в крайне неприглядном виде. Об этом сообщил подписчик на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Стела и плитка в трещинах, зарослях травы. Вокруг памятника горы мусора. У местной и районной власти ни стыда, ни совести», - написал он.

В Земетчинском районе памятник погибшим на войне пришел в упадок

В доказательство своих слов автор опубликовал фото мемориала. На них видно, что памятное место заросло бурьяном, который пробивается сквозь плитки, а невысокое бетонное обрамление разрушается.

В администрации Земетчинского района откликнулись на критику.

«Благодарим за неравнодушное отношение к проблемам содержания памятников в нашем районе. До 30 сентября 2024 года будет проведена уборка территории от мусора. Косметический ремонт памятника будет выполнен к 9 мая 2025 года», - пообещали местные чиновники.

В 2021 году в Сети появилось сообщение о том, что в плачевном состоянии находится мемориал еще в одном селе Земетчинского района - Рянза. Проблемой занялась прокуратура. Оказалось, что местные органы власти не принимали мер для сохранения и реставрации плит с именами погибших на Великой Отечественной войне сельчан и памятника Воину-освободителю и не занимались благоустройством территории.

После вмешательства надзорного органа администрация сельсовета выполнила свои обязанности. А виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Источник — фото Сергея Карпухина
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