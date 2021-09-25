Соцсети: в селе Рянза мемориал разрушается и зарастает бурьяном

25.09.2021 | 13:21

В субботу, 25 сентября, в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии места, которое когда-то считалось памятным.

На снимках - кирпичная стена, вдоль которой сверху закреплена доска с надписью «никто не забыт ничто не забыто» и датами 1941 и 1945. На кирпичах закреплены мраморные плиты с перечнями погибших, одна из которых оторвалась и упала.

Рядом - сильно облупившийся памятник, изображающий воина с винтовкой в правой руке и каской в левой. Все памятное место заросло сорной травой, бурьяном и кустами.

«Село Рянза, Земетчинский район. Все забыли! Стыд и позор!» - написала автор фото Анютка Ерахова.

Комментаторы отметили, что это явное неуважение к памяти павших и ныне живущим ветеранам.

«Жаль героев! Читая фамилии, понимаешь, как погибали целыми семьями. Сейчас стараемся детям показать патриотизм, а забываем о героях и павших. Следовало бы перенести все это в райцентр, наверное», - высказался один из читателей.

Еще один пользователь Сети объяснил, что ситуация сложилась из-за малого количества людей в селе: «Там уже осталась пара бабушек из населения, это не только в Рянзе, по многим деревням скатнитесь - и не такое увидите».

Еще один участник обсуждения предложил: «Поражаюсь вам, это ваши деды! Что вы сделали для них? Возьмите и уберитесь! Нытики».