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Глас народа

Соцсети: в селе Рянза мемориал разрушается и зарастает бурьяном

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В субботу, 25 сентября, в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии места, которое когда-то считалось памятным.

На снимках - кирпичная стена, вдоль которой сверху закреплена доска с надписью «никто не забыт ничто не забыто» и датами 1941 и 1945. На кирпичах закреплены мраморные плиты с перечнями погибших, одна из которых оторвалась и упала.

Рядом - сильно облупившийся памятник, изображающий воина с винтовкой в правой руке и каской в левой. Все памятное место заросло сорной травой, бурьяном и кустами.

«Село Рянза, Земетчинский район. Все забыли! Стыд и позор!» - написала автор фото Анютка Ерахова.

Комментаторы отметили, что это явное неуважение к памяти павших и ныне живущим ветеранам.

«Жаль героев! Читая фамилии, понимаешь, как погибали целыми семьями. Сейчас стараемся детям показать патриотизм, а забываем о героях и павших. Следовало бы перенести все это в райцентр, наверное», - высказался один из читателей.

Еще один пользователь Сети объяснил, что ситуация сложилась из-за малого количества людей в селе: «Там уже осталась пара бабушек из населения, это не только в Рянзе, по многим деревням скатнитесь - и не такое увидите».

Еще один участник обсуждения предложил: «Поражаюсь вам, это ваши деды! Что вы сделали для них? Возьмите и уберитесь! Нытики».

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Гость||

Люди превращаются в скотов.

Гость||

Все Земетчино превратилось в разруху

Гость||

Куда смотрят депутаты и жители населенного пункта?

Гнать главу метлой ! ПОЗОР!

Школа где ? О патриотическом воспитании

ОДНИ ОТПИСКИ. ВСЕХ ВЗГРЕТЬ!

Гость||

А вы ещё не видели сад, который был посажен в годовщину окончания войны! Мерзость запустения!!!

Гость||

В Земетчино нет руководителя!! Земетчинский район в ужасном состоянии! Почему не привлекают школьников, не прививают патриотизм?

Гость||

Почему пензенские чиновники не обращают внимание на Земетчино? Отдаленный район, и ждут когда он исчезнет с лица земли?? Вот вам пример работы власти на местах. Вот вам и патриотизм! Люди жизни положили! Вот вам и память о их подвигах!

Гость||

вот пример того, какая власть в Пензенской области и какое у них отношение к жителям...

Гость||

Докатились...

Гость||

Юнармейцев зато наряжают, как индийские войска, для своих вонючих фотоотчётов.

Гость||

Зато любят пиариться, как все у нас хорошо! Действительно, Земетчино был когда-то один из развивающихся районов, даже городского уровня! А теперь превратилось в грязное болото! Помню в 70-е годы, даже три раза в неделю самолет даже туда летал. Эх, все развалили..

Гость||

Там люди то есть вообще в этом селе? Может там косить некому, жителей не осталось.

Гость||

Нужны скрепы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Село Рянза, Земетчинский район. Все забыли! Стыд и позор!» -
К 9 мая вспомнят как и в Пензе...

Имя: Гость
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