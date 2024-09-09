В центре Пензы из Суры достали бутылки, пакеты и ветки

09.09.2024 | 15:23

В понедельник, 9 сентября, в центре Пензы из Суры вытащили мусор. Специалисты очистили участок от подвесного моста до «Ростка».

Работы выполняли сотрудники муниципалитета.

«С водной поверхности убрали ветки деревьев и бытовой мусор, в основном - бутылки, пакеты и другие предметы из пластика», - рассказали в администрации Пензы.

Горожан просят бережнее относиться к природе, не бросать отходы в воду, а пользоваться урнами, которых на набережной достаточно.

Специалисты на постоянной основе чистят реку от мусора. При этом сами пензенцы нередко жалуются на состояние Суры в районе набережной. Периодически в мутной и неприятно пахнущей воде плавает погибшая рыба, а иногда трупы птиц.