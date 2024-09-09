Сетевое издание|18+|Понедельник|9 сен 2024|23:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В центре Пензы из Суры достали бутылки, пакеты и ветки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 9 сентября, в центре Пензы из Суры вытащили мусор. Специалисты очистили участок от подвесного моста до «Ростка».

В центре Пензы из Суры достали бутылки, пакеты и ветки

Работы выполняли сотрудники муниципалитета.

«С водной поверхности убрали ветки деревьев и бытовой мусор, в основном - бутылки, пакеты и другие предметы из пластика», - рассказали в администрации Пензы.

В центре Пензы из Суры достали бутылки, пакеты и ветки

Горожан просят бережнее относиться к природе, не бросать отходы в воду, а пользоваться урнами, которых на набережной достаточно.

Специалисты на постоянной основе чистят реку от мусора. При этом сами пензенцы нередко жалуются на состояние Суры в районе набережной. Периодически в мутной и неприятно пахнущей воде плавает погибшая рыба, а иногда трупы птиц.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте