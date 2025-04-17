Сетевое издание|18+|Суббота|19 апр 2025|14:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Общество

На плавучей сцене на Суре разместят 3 светодиодных экрана

Печать
Telegram

Плавучую сцену на Суре, которую установят в районе стелы «Росток» к празднованию 80-летия Великой Победы, для надежности закрепят на якорях, сообщил глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

«Проект интересный, реализуем его в Пензе впервые. Сначала на водной глади собирается понтонная основа, на ней - сцена 20 на 14 метров. Для удобства зрителей разместим на помосте 3 светодиодных экрана и звукоусиливающую аппаратуру», - уточнил он.

По словам Олега Денисова, над сценой обустроят купол на случай непогоды.

На плавучей сцене на Суре разместят 3 светодиодных экрана

Набережная станет одной из центральных площадок празднования Великой Победы. Именно здесь не менее 30 минут будет греметь салют. Он начнется ориентировочно в 22:00.

В этом году салютов на 9 Мая будет несколько. Кроме набережной они запланированы в Арбекове, Терновке и на Западной Поляне.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте