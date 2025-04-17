На плавучей сцене на Суре разместят 3 светодиодных экрана

17.04.2025 | 18:05

Плавучую сцену на Суре, которую установят в районе стелы «Росток» к празднованию 80-летия Великой Победы, для надежности закрепят на якорях, сообщил глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

«Проект интересный, реализуем его в Пензе впервые. Сначала на водной глади собирается понтонная основа, на ней - сцена 20 на 14 метров. Для удобства зрителей разместим на помосте 3 светодиодных экрана и звукоусиливающую аппаратуру», - уточнил он.

По словам Олега Денисова, над сценой обустроят купол на случай непогоды.

Набережная станет одной из центральных площадок празднования Великой Победы. Именно здесь не менее 30 минут будет греметь салют. Он начнется ориентировочно в 22:00.

В этом году салютов на 9 Мая будет несколько. Кроме набережной они запланированы в Арбекове, Терновке и на Западной Поляне.