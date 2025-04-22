Стала известна стоимость установки плавучей сцены на Суре

22.04.2025 | 20:32

Установка и обслуживание плавучей площадки на акватории Суры для проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, обойдется в 2 млн 896 тысяч рублей. Информация об этом 22 апреля появилась на портале госзакупок.

К сборке конструкции должны приступить 3 мая. Разобрать ее предполагается 11-го числа. Работы будет выполнять индивидуальный предприниматель из Рязани.

Ранее глава Пензы Олег Денисов уточнил, что сцена появится в районе стелы «Росток», для надежности ее закрепят на якорях.

«Проект интересный, реализуем его в Пензе впервые. Сначала на водной глади собирается понтонная основа, на ней - сцена 20 на 14 метров. Для удобства зрителей разместим на помосте 3 светодиодных экрана и звукоусиливающую аппаратуру», - уточнил он.

На случай непогоды над сценой обустроят купол.

Набережная станет одной из центральных площадок празднования Великой Победы. Именно здесь не менее 30 минут будет греметь салют. Он начнется ориентировочно в 22:00.