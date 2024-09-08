Пешеходная зона у новой развязки пока останется погруженной в темноту

08.09.2024 | 14:28

В Пензе не предусмотрели освещение в пешеходной зоне, ведущей к жилым домам от надземного перехода, который построили у новой развязки на трассе М-5.

На это внимание властей обратила пензячка Светлана Н.

«Спасибо большое за пешеходную дорожку, НО! ГДЕ СВЕТ? Как ходить вечером?», - спросила женщина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Свое обращение она проиллюстрировала фотографиями пешеходной зоны. Специалисты не установили в ней ни одного фонаря. По словам пензячки, освещается только зона надземного перехода.

Горожанке ответил представитель управления ЖКХ города.

«На 625-м км трассы М-5 построен надземный пешеходный переход, и на данном объекте уличное освещение включено», - подтвердил он.

Что касается остальной пешеходной территории, то фонари на ней могут установить в рамках программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства областного центра, действующей до 2026 года.

«Возможность расширения сетей наружного освещения вдоль пешеходной зоны, ведущей от надземного перехода, будет рассмотрена при формировании перечня на следующий плановый период. В случае выделения дополнительного финансирования работы по установке освещения на данной территории будут выполнены в более ранние сроки», - пообещали пензячке.