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Общество

Пешеходная зона у новой развязки пока останется погруженной в темноту

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В Пензе не предусмотрели освещение в пешеходной зоне, ведущей к жилым домам от надземного перехода, который построили у новой развязки на трассе М-5.

На это внимание властей обратила пензячка Светлана Н.

«Спасибо большое за пешеходную дорожку, НО! ГДЕ СВЕТ? Как ходить вечером?», - спросила женщина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Свое обращение она проиллюстрировала фотографиями пешеходной зоны. Специалисты не установили в ней ни одного фонаря. По словам пензячки, освещается только зона надземного перехода.

Пешеходная зона у новой развязки пока останется погруженной в темноту

Горожанке ответил представитель управления ЖКХ города.

Пешеходная зона у новой развязки пока останется погруженной в темноту

«На 625-м км трассы М-5 построен надземный пешеходный переход, и на данном объекте уличное освещение включено», - подтвердил он.

Пешеходная зона у новой развязки пока останется погруженной в темноту

Что касается остальной пешеходной территории, то фонари на ней могут установить в рамках программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства областного центра, действующей до 2026 года.

«Возможность расширения сетей наружного освещения вдоль пешеходной зоны, ведущей от надземного перехода, будет рассмотрена при формировании перечня на следующий плановый период. В случае выделения дополнительного финансирования работы по установке освещения на данной территории будут выполнены в более ранние сроки», - пообещали пензячке.

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Источник — фото Светланы Наумовой
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