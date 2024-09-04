В Кузнецке стела с гербом и названием города будет светиться

04.09.2024 | 13:54

В Кузнецке заканчивается ремонт стелы, установленной на въезде в город. Вопрос о ее ремонте назрел уже давно: еще в июле 2022-го мэр Сергей Златогорский раскритиковал внешний вид и общее состояние памятного знака.

«Пока глаза не поднял, не увидел, что ее красить пора, штукатурить, - никто не дернулся. Она даже у нас не числится, она лет 30 или 40 стоит, а ее у нас нет как объекта», - высказался тогда он.

Через год, в августе 2023-го, тема обновления стелы и украшения ее подсветкой вновь была поднята главой Кузнецка. Планировалось, что она станет долговечной и надежной к 2025 году.

Задумку удалось реализовать раньше срока - в 2024-м.

«Строительная компания отремонтировала и усилила металлоконструкции. Саму стелу обшили по технологии «вентилируемый фасад». Для этого использовали новый материал - композитный алюминий, который не выгорает и не подвержен воздействию влаги. Он надежный и крепкий, при этом легкий, смотрится стильно и современно», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Кроме того, к объекту протянули электрокабель и сделали разводку внутри каркаса. Обновленная стела с горящей надписью «Кузнецк» будет подсвечиваться по поверхности. Также на ней указан год основания районного центра, а сверху закрепят его герб.

Работы завершатся ко Дню города, который состоится 21 сентября.