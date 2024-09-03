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Общество

Эхо смертельного ДТП: в Кузнецке хотят увеличить число патрулей ДПС

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В Кузнецке хотят увеличить количество патрулей ДПС на улицах. Такое решение приняли после резонансного смертельного ДТП, в котором погибли два человека.

Вопрос обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 2 сентября.

«К сожалению, немало водителей в нашем городе грешат грубым несоблюдением правил дорожного движения, в результате чего в простых, идеальных метеоусловиях, днем происходят такие вещи, когда гибнут люди или калечатся», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Комиссия по безопасности движения приняла решение направить в городской отдел ГАИ письмо об увеличении количества экипажей на улицах. Также кузнецкие власти обратятся в управление Госавтоинспекции по области, чтобы в районный центр дополнительно направили сотрудников.

«Реагировать надо, приводить в чувства горе-ездоков надо. У нас много заезжих с окрестных сел, транзитчиков - тоже вносят существенный вклад в нашу статистику. В деревнях правила одно: сел и поехал, а тут знаки какие-то светофоры, пить нельзя», - подвел итог Златогорский.

27 августа на пересечении улиц Пензенской и Республики 43-летний водитель грузовика столкнулся с «Ладой-Приорой», за рулем которой была 32-летняя женщина.

Момент ДТП попал в объектив камеры. На записи видно, что грузовик, выехав из-за поворота, снес «Приору», ударив в левую ее часть, и протащил несколько десятков метров, пока обе машины не оказались на газоне. По ходу движения они задели еще один ВАЗ.

В аварии погибли женщина, управлявшая «Приорой», и 2-летний малыш. 67-летняя пассажирка, а также 3-летний мальчик были госпитализированы.

Освидетельствование водителя грузовика показало наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе - 1,45 мг/л (допустимый показатель - до 0,16 мг/л).

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