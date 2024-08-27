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Происшествия

В Сети появился момент смертельного ДТП в Кузнецке

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В Сети появился момент смертельного ДТП, которое случилось в Кузнецке во вторник, 27 августа.

По предварительным данным, в 15:19 на пересечении улиц Пензенской и Республики столкнулись «КамАЗ», за рулем которого находился 43-летний шофер, и «Лада-Приора» под управлением 32-летней женщины.

На записи видно, что грузовик, выехав из-за поворота, снес легковой автомобиль, ударив в левую его часть, и протащил несколько десятков метров, пока обе машины не оказались на газоне. По ходу движения они задели еще один ВАЗ.

В итоге «Лада-Приора» превратилась груду металла.

Ранее со ссылкой на неподтвержденную информацию уточнялось, что в ВАЗе находились 4 человека. 2-летний мальчик и водитель от полученных травм скончались на месте. Двое пассажиров, 3-летний мальчик и 67-летняя женщина, госпитализированы.

Обстоятельства аварии будут устанавливать сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — видео Андрея Прошина
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