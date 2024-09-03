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Общество

Борис Шпигель лишился почетного знака «Во славу земли Пензенской»

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Во вторник, 3 сентября, создателя группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля лишили почетного знака губернатора «Во славу земли Пензенской». Постановление от 15 февраля 2008 года о его награждении признано утратившим силу.

Соответствующий указ главы региона размещен на сайте областного правительства.

Кроме того, Шпигеля лишили ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и почетного звания «Заслуженный юрист Пензенской области».

25 января 2024-го Измайловский районный суд Москвы признал Бориса Шпигеля и его супругу Евгению, а также бывшего генерального директора компании «Фармация» Антона Колоскова виновными в даче взяток в особо крупном размере (свыше 30 млн руб.) Ивану Белозерцеву в 2020 году, когда тот занимал пост губернатора Пензенской области. Посредниками стали родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков.

Наличные, подарки и услуги полагались за покровительство ГК «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области.

Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Обоим назначен штраф в размере свыше 450 млн рублей.

Евгении Шпигель назначили наказание в виде 8,5 года колонии общего режима и штрафа в размере более 150 млн рублей, Антону Колоскову - 8,5 года колонии строгого режима и штрафа в размере более 60 млн, Федотову и Маркову - по 7,5 года колонии строгого режима.

30 августа Московский городской суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы и отказал в ее удовлетворении. Приговор вступил в силу.

2 сентября действующий глава региона Олег Мельниченко подписал распоряжение о лишении Ивана Белозерцева ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью». А 3-го числа с экс-губернатора было снято звание «Почетный гражданин города Пензы».

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