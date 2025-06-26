Билайн экономит клиентам годы на общении со спамерами

26.06.2025 | 18:09

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С января по май 2025 года антифрод-система билайна распознала 1,7 млрд звонков от мошенников и спамеров, 695 млн из них были заблокированы и перенаправлены на Виртуального помощника.

В среднем каждый входящий длился 12 секунд. Это значит, что ежемесячно робот-помощник билайна общался со спамерами примерно по 463 000 часов (около 52 лет).

Порядка четверти из числа заблокированных звонков (180 млн) пришлись на май. Их перехватили благодаря улучшенной защите, распространенной на всю клиентскую базу.

Каждый месяц Виртуальный помощник принимает звонки с 2,5-3 млн опасных номеров. Чаще всего спамеры звонят жителям южных регионов страны. На втором и третьем местах с небольшим разрывом Центральный регион и Москва. От трети до половины подобных входящих сразу блокируются, остальные помечаются как подозрительные.

Ранее билайн запустил сервис для жертв аферистов. Своим клиентам оператор помогает вернуть украденные деньги в течение 5 рабочих дней всего по двум документам. Чтобы воспользоваться услугой, нужно оставить заявку в мобильном приложении.

«Кибербезопасность сегодня встречает все новые вызовы. Объемы данных и сложность их анализа растут, злоумышленники дорабатывают свои схемы - как психологически, так и технологически. Например, свыше 80% атак теперь происходят в мессенджерах, где с ними труднее справиться и где проще на них отреагировать. Поэтому билайн продолжает искать новые пути и возможности защиты.

Так, мы бесплатно подключили для всех клиентов Виртуального помощника. Он умеет блокировать мошенников не только при обычных звонках, но и в мессенджерах - нужно только активировать эту функцию в приложении. Также недавно мы запустили сервис, который прерывает звонок, если во время него клиенту приходит СМС с кодом от банковского приложения или портала «Госуслуги». 10 июня он заработал для всех клиентов билайна автоматически и бесплатно», - сообщил директор по антифроду билайна Петр Алферов.

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