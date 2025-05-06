Губернатор встретился с фронтовиками - почетными гражданами Пензы

06.05.2025 | 07:59

Участникам Великой Отечественной войны, которым по решению гордумы присвоено звание почетных граждан Пензы, вручили знаки отличия: удостоверение, свидетельство, ленту Почета и нагрудный знак.

«Выполняем задачу, поставленную Президентом в год 80-летия Победы», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

В понедельник, 5 мая, он лично встретился с несколькими фронтовиками и рассказал о них на своих страницах в соцсетях.

«Николай Евдокимович Комраков был призван на войну в 1943 году, сражался на Белорусском фронте в составе Днепровской военной флотилии. Был артиллеристом. После войны развивал нашу пензенскую промышленность.

Эльвира Алексеевна Королева - участница обороны Ленинграда. На заводе имени Калинина изготавливала боеприпасы для «Катюши». Многие годы проработала кладовщицей в Пензенском артиллерийском инженерном институте.

Михаил Георгиевич Пахомов в Селиксе выучился на радиотелеграфиста, закончил артиллерийские курсы. Был направлен командиром взвода на Курскую дугу, после ранения преподавал - готовил артиллерийские расчеты в освобожденной Курской области. После войны продолжил обучение и военную службу. Общий трудовой стаж Михаила Георгиевича - свыше 50 лет.

Виктор Семенович Городнов служил на Северном флоте на торпедных катерах, затем на тральщиках. Вместе с товарищами-краснофлотцами проводил корабли через минные заграждения, занимался разминированием акватории. После войны трудился фрезеровщиком на пензенских заводах», - написал Олег Мельниченко.

Всего в Пензе звание почетных граждан присвоили 25 ныне здравствующим участникам Великой Отечественной войны.

«Это особое признание вклада наших ветеранов в Победу, благодарность за их службу на фронте и работу в тылу», - отметил губернатор.