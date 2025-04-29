Политика

В Пензе депутата гордумы заподозрили в незаконном ношении наград

Печать
Telegram

В Пензе разгорелся скандал вокруг депутата городской думы Алексея Иванова. Его заподозрили в ношении чужих наград.

В думу якобы было направлено обращение нескольких ветеранов спецназа и СВО с просьбой проверить законность ношения боевых наград депутатом. Поводом стали снимки в соцсетях, на которых Алексей Иванов сфотографирован с медалью «За отвагу», орденом Мужества и медалью СССР «За отвагу». Отмечается, что последнюю он не мог получить в силу возраста, а об ордене нет данных.

Алексей Иванов отреагировал на критику постами в соцсети «ВКонтакте». Первый был размещен 28 апреля. «СИЛА - В ПРАВДЕ! А ПРАВДА - ЗА НАМИ! Немного слов по поводу тиражируемой в интернет-пространстве информации о новом грандиозном шухере в Пензенской городской думе. Честно скажу для тех, кто замутил: овчинка выделки не стоит! Не напрягайтесь, а то надорветесь...» - написал депутат и добавил видео, где заявил о готовности встретиться с ветеранами, подписавшимися под обращением, и показать им удостоверения к наградам.

29 апреля депутат выложил снимки удостоверений к медали «За отвагу» (1996 год) и ордену Мужества (1997 год).

В Пензе депутата гордумы заподозрили в незаконном ношении наград

«Вряд ли тем, кто это затеял и исполнил, будет совестно за эту ложь. Но, думаю, мое обращение в прокуратуру всех отрезвит, вернет в реальность и заставит хоть немного задуматься об ответственности за клевету. Мне же стыдиться нечего. Вот фотографии моих удостоверений к боевым наградам. Я честно исполнил свой долг перед Родиной тридцать лет назад! Служу и буду служить России!» - подписал снимки Алексей Иванов.

В Пензе депутата гордумы заподозрили в незаконном ношении наград

По поводу медали СССР «За отвагу» депутат дал комментарий изданию «Подъем», признав, что какое-то время носил муляж.

Иванов уточнил, что у него всего 3 награды: орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль ООН «За службу миру». Муляж медали «За отвагу» советского образца он надевал, потому что свою потерял.

«Во время проведения мероприятий 23 февраля, если не ошибаюсь, 2022 года я надел китель с наградами под зимнюю куртку, и так получилось, что булавка, которая держит планку, отстегнулась и медаль у меня потерялась. Я искал, поверьте, но не нашел. После этого я не надевал даже китель, потому что для меня это была болезненная потеря. И уже ближе к празднованию 2 августа я приглашен был на мероприятие, мне там задали вопрос: почему без медали «За отвагу»? Я объяснил. Хорошо, говорит, я тебе сейчас медаль на время, пока ты будешь восстанавливать, одолжу. Это муляж. Я сразу увидел, что там написано «СССР», но понимал, что в принципе ничего не нарушаю. Я взял на себя ответственность и ходил вот с этим муляжом. Если кто-то считает, что я что-то нарушил, если они прописывают какую-то статью КоАП, я готов понести ответственность.

После того как произошел у меня пожар, сгорел дом, чудом остались целы наградные книжки - они лежали в оружейном сейфе. Китель мой обгорел - медали зацепило. Я отдал их на восстановление - поменять планки, оттереть от гари и сажи. И ребята, которые занимаются этим, сказали: «Мы тебе сейчас сделаем бесплатно дубликат твоей медали». Им был передан мной номер. И сейчас я ношу медаль, которую мне выдали», - цитирует издание депутата.

Алексей Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ - в разведывательной роте 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, снайпер. Был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Ветеран боевых действий.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2, 3 - Алексея Иванова
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте