В Пензе депутата гордумы заподозрили в незаконном ношении наград

29.04.2025 | 16:52

В Пензе разгорелся скандал вокруг депутата городской думы Алексея Иванова. Его заподозрили в ношении чужих наград.

В думу якобы было направлено обращение нескольких ветеранов спецназа и СВО с просьбой проверить законность ношения боевых наград депутатом. Поводом стали снимки в соцсетях, на которых Алексей Иванов сфотографирован с медалью «За отвагу», орденом Мужества и медалью СССР «За отвагу». Отмечается, что последнюю он не мог получить в силу возраста, а об ордене нет данных.

Алексей Иванов отреагировал на критику постами в соцсети «ВКонтакте». Первый был размещен 28 апреля. «СИЛА - В ПРАВДЕ! А ПРАВДА - ЗА НАМИ! Немного слов по поводу тиражируемой в интернет-пространстве информации о новом грандиозном шухере в Пензенской городской думе. Честно скажу для тех, кто замутил: овчинка выделки не стоит! Не напрягайтесь, а то надорветесь...» - написал депутат и добавил видео, где заявил о готовности встретиться с ветеранами, подписавшимися под обращением, и показать им удостоверения к наградам.

29 апреля депутат выложил снимки удостоверений к медали «За отвагу» (1996 год) и ордену Мужества (1997 год).

«Вряд ли тем, кто это затеял и исполнил, будет совестно за эту ложь. Но, думаю, мое обращение в прокуратуру всех отрезвит, вернет в реальность и заставит хоть немного задуматься об ответственности за клевету. Мне же стыдиться нечего. Вот фотографии моих удостоверений к боевым наградам. Я честно исполнил свой долг перед Родиной тридцать лет назад! Служу и буду служить России!» - подписал снимки Алексей Иванов.

По поводу медали СССР «За отвагу» депутат дал комментарий изданию «Подъем», признав, что какое-то время носил муляж.

Иванов уточнил, что у него всего 3 награды: орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль ООН «За службу миру». Муляж медали «За отвагу» советского образца он надевал, потому что свою потерял.

«Во время проведения мероприятий 23 февраля, если не ошибаюсь, 2022 года я надел китель с наградами под зимнюю куртку, и так получилось, что булавка, которая держит планку, отстегнулась и медаль у меня потерялась. Я искал, поверьте, но не нашел. После этого я не надевал даже китель, потому что для меня это была болезненная потеря. И уже ближе к празднованию 2 августа я приглашен был на мероприятие, мне там задали вопрос: почему без медали «За отвагу»? Я объяснил. Хорошо, говорит, я тебе сейчас медаль на время, пока ты будешь восстанавливать, одолжу. Это муляж. Я сразу увидел, что там написано «СССР», но понимал, что в принципе ничего не нарушаю. Я взял на себя ответственность и ходил вот с этим муляжом. Если кто-то считает, что я что-то нарушил, если они прописывают какую-то статью КоАП, я готов понести ответственность.

После того как произошел у меня пожар, сгорел дом, чудом остались целы наградные книжки - они лежали в оружейном сейфе. Китель мой обгорел - медали зацепило. Я отдал их на восстановление - поменять планки, оттереть от гари и сажи. И ребята, которые занимаются этим, сказали: «Мы тебе сейчас сделаем бесплатно дубликат твоей медали». Им был передан мной номер. И сейчас я ношу медаль, которую мне выдали», - цитирует издание депутата.

Алексей Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ - в разведывательной роте 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, снайпер. Был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Ветеран боевых действий.