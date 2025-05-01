В Кузнецке семье красноармейца передали медаль «За отвагу»

01.05.2025 | 11:19

В Кузнецке родным красноармейца Василия Иванова, погибшего в Белоруссии во время Великой Отечественной войны, передали его медаль «За отвагу». Награду нашли орловские поисковики спустя 81 год после смерти бойца.

Василий Иванов ушел на фронт в феврале 1943 года, когда ему было 18 лет. Он служил наводчиком миномета 422-го стрелкового полка 170-й ордена Суворова дивизии. Его наградили двумя медалями «За отвагу» за участие в боях, проходивших с 22 по 30 июля у деревни Степановка Орловской области.

Погиб красноармеец в конце февраля 1944 года у деревни Великий Бор Светлогорского района Гомельской области Белоруссии. Одна из наград кузнечанина была утеряна.

Когда медаль обнаружили, начался поиск родных. Удалось найти семью племянницы бойца - Евгении Таратыновой (Ивановой).

«Торжественная церемония передачи состоялась в средней школе № 4 имени Евгения Родионова города Кузнецка, которую окончил красноармеец Василий Иванов», - рассказали в Министерстве образования Пензенской области.

По решению родственников реликвия будет храниться в Музее воинской славы г. Кузнецка.