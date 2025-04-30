Политика

Ветераны спецназа и СВО извинились перед депутатом Ивановым

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Ветераны спецназа и участники СВО, которые подписали обращение в Пензенскую городскую думу с просьбой проверить законность ношения наград депутатом Алексеем Ивановым, отозвали его. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил председатель гордумы Денис Соболев.

«Эпопея» с обвинением моего коллеги, депутата Алексея Иванова в неправомерном ношении боевых наград завершилась полным фиаско для тех, кто хотел использовать обращение ветеранов в своих грязных политических играх.

Сегодня в мой адрес поступило заявление от инициаторов запроса. Они отзывают свою претензию и приносят Алексею Анатольевичу извинения. Но конфликт исчерпан исключительно с заявителями. С теми, кто использовал их для распространения мерзких инсинуаций и на протяжении нескольких дней поливал Алексея Иванова грязью, вопрос остается открытым», - написал Денис Соболев в своем телеграм-канале, приложив снимок обращения.

Ветераны спецназа и СВО извинились перед депутатом Ивановым

Ранее в Пензе разгорелся скандал вокруг депутата Алексея Иванова. В думу было направлено обращение нескольких ветеранов спецназа и СВО с просьбой уточнить, какие боевые награды есть у народного избранника. Поводом стали снимки в соцсетях, на которых Алексей Иванов сфотографирован с медалью «За отвагу», орденом Мужества и медалью СССР «За отвагу». Отмечалось, что последнюю он не мог получить в силу возраста, а об ордене нет данных.

29 апреля депутат выложил во «ВКонтакте» снимки удостоверений к медали «За отвагу» (1996 год) и ордену Мужества (1997 год). По поводу медали СССР «За отвагу» депутат дал комментарий изданию «Подъем», признав, что какое-то время носил муляж, потому что свою награду потерял.

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Источник — фото 2 - из тг-канала Дениса Соболева
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