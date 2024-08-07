Сетевое издание|18+|Среда|7 авг 2024|18:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы ждут открытия новой развязки на 624-м километре М-5

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Новая развязка на трассе М-5, которую обещали открыть в июне, до сих пор не эксплуатируется. Пензенцы, которые уверены в ее полной готовности, оставляют гневные комментарии в соцсетях.

«Развязку на трассе в районе Арбековской Заставы обещали в начале лета открыть. Она уже два месяца стоит полностью готовая и не открывается, а люди мучаются по вечерам на левом повороте с трассы, чтобы домой попасть. Когда открытие?» - в очередной раз задал вопрос один из горожан 6 августа.

В среду, 7-го числа, на его сообщение ответил представитель управления капитального строительства. «На сегодняшний день сроки открытия транспортной развязки на 624-м км трассы М-5 «Урал» пока не определены. Идет процесс оформления документов для сдачи объекта в эксплуатацию», - указал он.

Специалист подчеркнул: по контракту срок окончания строительства развязки - ноябрь 2025 года. Его завершили раньше.

«Как только закончится процесс оформления всех необходимых документов, транспортная развязка будет сдана в эксплуатацию», - повторил представитель управления.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте