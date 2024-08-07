Пензенцы ждут открытия новой развязки на 624-м километре М-5

07.08.2024 | 18:21

Новая развязка на трассе М-5, которую обещали открыть в июне, до сих пор не эксплуатируется. Пензенцы, которые уверены в ее полной готовности, оставляют гневные комментарии в соцсетях.

«Развязку на трассе в районе Арбековской Заставы обещали в начале лета открыть. Она уже два месяца стоит полностью готовая и не открывается, а люди мучаются по вечерам на левом повороте с трассы, чтобы домой попасть. Когда открытие?» - в очередной раз задал вопрос один из горожан 6 августа.

В среду, 7-го числа, на его сообщение ответил представитель управления капитального строительства. «На сегодняшний день сроки открытия транспортной развязки на 624-м км трассы М-5 «Урал» пока не определены. Идет процесс оформления документов для сдачи объекта в эксплуатацию», - указал он.

Специалист подчеркнул: по контракту срок окончания строительства развязки - ноябрь 2025 года. Его завершили раньше.

«Как только закончится процесс оформления всех необходимых документов, транспортная развязка будет сдана в эксплуатацию», - повторил представитель управления.