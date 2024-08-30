Пензенская область попала в топ-10 с самыми низкими зарплатами педагогов

30.08.2024 | 10:29

Пензенская область попала в десятку регионов с самой низкой средней заработной платой педагогов общего образования в первом полугодии 2024-го.

Уровень благосостояния учителей в преддверии нового учебного года сравнили специалисты аналитического агентства «Промрейтинг», изучившие данные Росстата.

Пенза заняла 7-е место, здесь педагоги получают в среднем 42 815 рублей. Доход ниже только в Северной Осетии - Алании (40 411), Мордовии (40 095), Дагестане (38 133), Карачаево-Черкесии (37 097), Чечне (34 486) и Ингушетии (31 125).

Больше всего учителям платят в Чукотском автономном округе, где средняя зарплата - 192 414 рублей, на втором месте - Ямало-Ненецкий автономный округ (170 830), на третьем - Магаданская область (160 125).

Для сравнения: в первом полугодии 2023-го средняя заработная плата преподавателя в Пензенской области составляла 35 451 рубль. По состоянию на прошлый год в школах региона трудились 9,8 тыс. педагогических работников, из которых 8,6 тыс. человек - учителя.