Названа средняя зарплата учителя в Пензенской области

05.10.2023 | 09:47

В школах Пензенской области трудятся 9,8 тыс. педагогических работников, из которых 8,6 тыс. человек - учителя. Об этом сообщили в Пензастате, подытожив данные к Дню учителя.

В основном детям преподают женщины (89,5%). Большая часть из них находится в возрасте от 35 до 54 лет (47,3%).

Специалистов моложе 35 лет только 20,4% от общего числа учителей, старше 54 лет - 32,3%.

Высшее образование есть у 87,1% преподавателей, из них 34,7% - с высшей квалификацией.

«В I полугодии 2023 года средняя заработная плата школьного учителя в Пензенской области составила 35 451 рубль», - добавили в Пензастате.