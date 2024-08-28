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Общество

В Пензе на улице Суворова посадили молодые ели вместо старых

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В Пензе у стелы в честь работников завода дезхимоборудования, расположенной рядом с бывшим зданием предприятия (в нем сейчас располагается ТЦ «Красные холмы»), высадили девять молодых голубых елей.

В Пензе на улице Суворова посадили молодые ели вместо старых

Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Александр Басенко. По его словам, старые хвойные деревья были в неудовлетворительном состоянии, поэтому их спилили, а пни выкорчевали.

В Пензе на улице Суворова посадили молодые ели вместо старых

Корни саженцев упаковали в биоразлагаемую мешковину, поверх которой находится металлическая сетка. В таком виде деревца и посадили в землю. Корни будут защищены от повреждений, а почва в следующем году обогатится микро- и макроэлементами.

В Пензе на улице Суворова посадили молодые ели вместо старых

Ранее на улице Плеханова вместо срубленных аварийных тополей появились крупномерные саженцы лип. Они находятся в возрасте 5-7 лет и имеют высоту от 3,5 м. Дважды в неделю липы будут дополнительно отливать. На каждый ствол требуется порядка 40 литров воды.

В Пензе на улице Суворова посадили молодые ели вместо старых

Александр Басенко напомнил, что в этом году запланирована посадка около 200 деревьев, 9 000 кустарников, а также обустройство газонов.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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