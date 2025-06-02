В Пензенском районе на мужчину упало дерево

02.06.2025 | 13:22

В Пензенском районе на мужчину во время валки леса упало дерево. Это случилось в субботу, 31 мая, в СНТ «Южное» (Мичуринский сельсовет).

Руку пострадавшего придавило стволом, вытащить ее самостоятельно он не мог. Очевидец произошедшего сообщил о ЧП в центр обработки экстренных вызовов системы 112.

«Спасатели при помощи бензопилы распилили дерево, убрали часть ствола и освободили руку мужчины. Он был передан бригаде скорой медицинской помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

25 ноября прошлого года на Олимпийской аллее в Пензе дерево упало на 41-летнего мужчину, который отправился на пробежку. Это случилось напротив здания на ул. Лермонтова, 34.

От полученных травм горожанин скончался в больнице.