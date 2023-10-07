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Общество

В Пензе пока не знают, что будет на опустевших участках рядом с цирком

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В Пензе спилили тополя, которые росли на улице Плеханова поблизости от строящегося цирка. Теперь в пешеходной зоне, выложенной плиткой, осталось множество пустых участков.

Пензенец Сергей на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте» поинтересовался, что там будет и когда.

Представитель управления ЖКХ Пензы отреагировал на обращение и рассказал: тополя пришлось спилить, так как они были аварийными. На приложенных к сообщению фото видно, что деревья сгнили.

«В настоящий момент еще не принято решение о каком либо дополнительном обустройстве данного участка», - пояснили горожанину.

Жители областного центра не раз отмечали в соцсетях, что в центре Пензы не хватает деревьев, и просили чиновников высадить их там, где растения оказались вырубленными в целях обновления зеленых или пешеходных зон.

Между тем в городе, по словам представителя управления архитектуры и градостроительства, почти в два раза превышен коэффициент озеленения.

«Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, садов, бульваров, скверов) должна быть не менее 16 кв. м на человека. По данным на 2023 год, коэффициент озеленения в городе Пензе составляет 28,6 кв. м на человека», - отметил специалист.

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Источник — фото 1 Сергея Уткина-задунайского
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