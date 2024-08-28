Едва не загрыз питбуль: в Пензе ребенку выплатят почти 250 000 руб.

28.08.2024 | 14:53

В Пензе присудили компенсацию морального и материального вреда мальчику, на которого напал питбуль друга.

Несчастный случай произошел 20 февраля этого года. Маленький пензенец гулял со своим товарищем, и тот предложил отправиться к нему в гости и увидеть питбуля.

Друзья подошли к дому и остановились, чтобы посмотреть на собаку через окно. Однако дверь в дом оказалась незаперта. Пес вырвался на волю и набросился на незнакомого ребенка.

Питбуль кусал мальчика за руки, ноги, туловище. Маленький хозяин собаки пытался оттащить ее от друга, но в силу возраста не справился. В какой-то момент гость упал, закрыл лицо руками, старался не двигаться.

Спас мальчика водитель, который в тот момент проезжал по улице. Мужчина остановился, оттащил пса, а затем отвез пострадавшего домой.

В тот же день ребенка госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии детской больницы.

«Согласно заключению эксперта, у несовершеннолетнего имеются множественные укушенные раны, ссадины правого плеча, правого предплечья, правой голени, левого плеча, левого предплечья, правой височной области, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Мальчик долго лечился. Кроме того, он вновь начал заикаться, хотя до нападения избавился от неврологической проблемы. На теле осталось множество незаживающих рубцов.

По словам родителей, никаких извинений от хозяев пса, как и материальной помощи, они не дождались.

Прокурор Октябрьского района, действуя в интересах пострадавшего, попросил суд взыскать с владельцев питбуля 250 000 руб. в качестве компенсации морального вреда, а также 48 483 руб. в порядке возмещения материального ущерба.

Хозяева собаки на судебном заседании не отрицали свою вину и выразили готовность восполнить материальный урон. По их мнению, мальчик сам спровоцировал питбуля, так как не должен был заходить во двор - животное бросилось охранять свою территорию. Таким образом, возмещать моральный вред они отказались.

«В судебном заседании также обозревалась запись с камеры видеонаблюдения, из которой следует, что нападение принадлежащей ответчикам собаки на несовершеннолетнего началось в 16:49 и продолжалось до 16:54, в процессе нападения ребенок неоднократно падал и вставал, пытался скрыться от животного, закрывал лицо и тело руками с целью избежать укусов», - рассказали в пресс-службе.

Суд определил, что в действиях мальчика не было грубой неосторожности. При определении размера компенсации учли степень страданий ребенка, полученные им травмы, виновность хозяев в отсутствии должного контроля за собакой. Также приняли во внимание, что у ответчиков на иждивении находятся четверо маленьких детей и имеются неисполненные кредитные обязательства.

Иск прокурора удовлетворили частично. Мальчику должны выплатить 48 483 руб. возмещения материального ущерба и 200 000 руб. компенсации морального вреда.

Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.