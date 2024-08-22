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Общество

В УЖКХ сообщили, где в Пензе до конца года появится зеленая волна

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Сейчас в Пензе зеленая волна введена на улицах Терновского (от Баумана до Терешковой), Калинина и Кирова (от Окружной до Карла Маркса) и проспекте Строителей (от улицы 8 Марта до выезда на М-5).

Об этом сообщил и. о. начальника УЖКХ г. Пензы Георгий Баженов, отвечая на запрос портала PenzaInform.ru о работе светофоров в городе.

«В текущем году планируется введение координированного управления [зеленая волна] на пр. Победы - ул. Луначарского», - добавил чиновник.

В управлении ЖКХ объяснили, почему в Пензе поломки светофоров в последнее время перестали быть редкостью.

Одной из причин является устаревшее кабельное хозяйство, полная замена которого требует более длительного реагирования. Кроме того, программное обеспечение АСУДД «Вектор 2.0» (автоматизированная система управления дорожным движением. - Прим. ред.) перестало получать обновление.

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