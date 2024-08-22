Объяснен частый выход из строя светофоров в Пензе

22.08.2024 | 16:28

В управлении ЖКХ объяснили, почему в Пензе поломки светофоров в последнее время перестали быть редкостью.

Редакция портала PenzaInform.ru переслала в ведомство вопрос от читателя: «Почему так часто ломаются светофоры, их же ставили везде новые? На Ульяновской, на Суворова поломаны с конца июля. На Гагарина месяц починить не могли, на Терновского - вечная беда. Что такое? Чинить некому?»

В управлении сообщили, что одной из причин выхода из строя светофорного оборудования является устаревшее кабельное хозяйство, полная замена которого требует более длительного реагирования.

Кроме того, программное обеспечение АСУДД «Вектор 2.0» (автоматизированная система управления дорожным движением. - Прим. ред.), позволяющее в режиме реального времени наблюдать за работой светофоров и при необходимости оперативно направлять дежурную бригаду к неисправному объекту, перестало получать обновление.

«С 2024 года ГБУ «Безопасный регион» Пензенской области переданы полномочия по управлению светофорными объектами, расположенными на улично-дорожной сети г. Пензы. Вышеуказанным учреждением закуплено программное обеспечение АСУДД «Вектор 3.0», позволяющее настроить режимы светофорных объектов в плане координированного управления «зеленая волна». Введение светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети областного центра, в автоматизированную систему происходит поэтапно», - говорится в ответе, подписанном и. о. начальника УЖКХ г. Пензы Георгием Баженовым.

Дистанционное управление всеми светофорами в городе будет возможно после дооснащения их многофункциональными устройствами.