В Пензе у цирка вместо спиленных тополей посадили молодые липы

21.08.2024 | 11:48

Вместо тополей, исчезнувших с улице Плеханова в Пензе, появились молодые липы.

Тополя снесли в октябре прошлого года. Пензенцам объяснили, что они были аварийными. В мэрии пообещали высадить новые деревья вместо ликвидированных, однако сроки не обозначили.

Глава Пензы Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пояснил, что сейчас на этом месте появились крупномерные саженцы лип. Они находятся в возрасте 5-7 лет и имеют высоту от 3,5 м.

Чтобы они успешно прижились, старый грунт убрали, засыпали дренаж и плодородный чернозем. Также благополучной пересадке должна способствовать теплая погода с небольшими дождями и солнечное место. Дважды в неделю липы будут дополнительно отливать. На каждый ствол требуется порядка 40 литров воды.

Александр Басенко добавил, что озеленение входит в благоустройство территории у цирка. По его словам, после завершения строительства дороги между улицами Плеханова и Гладкова будет разбит газон и высажены ели, каштаны и липы в возрасте не моложе 5 лет.

Кроме того, до холодов в Пензе посадят еще около 200 деревьев и свыше 9 тысяч кустарников, в том числе туи, клены, акации, дубы, ивы, яблони, рябины, сирень и спирею. Так, на улице Суворова в районе стелы работникам завода дезхимоборудования появятся 9 голубых елей.

«Также сделаем несколько газонов. Сейчас подрядчик готовится засеивать травой территории на разделительной полосе по улице Чаадаева и в сквере около детской музыкальной школы № 2», - поделился планами глава города.